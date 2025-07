Italiani a Creta ' paura ma situazione migliora'

Gli italiani a Creta affrontano momenti di paura, ma fortunatamente la situazione sta migliorando. I miei zii, che vivono nell’area di Koutsounari, sono stati costretti a fuggire dalle fiamme alimentate dal vento caldo e dalla vegetazione secca. Dopo aver raggiunto la spiaggia, un’evacuazione è stata ordinata alle 20.00. La loro storia, condivisa dalla nipote Francesca, testimonia il coraggio e la speranza di chi lotta contro la natura per tornare alla serenità.

"I miei zii vivono in quella zona, nell'area di Koutsounari. Ieri alle 16.00 le fiamme sono divampate favorite dal vento caldo e dalla vegetazione brulla. Sono subito fuggiti sulla spiaggia e alle 20.00 c'è stato l'ordine di evacuazione. Hanno avuto paura ma ora la situazione sembra migliorare". A raccontare la disavventura della coppia di sessantenni, originari di Roma, la nipote Francesca anche lei come gli zii residenti a Creta da più di dieci anni. "I miei zii si sono ora spostati in una casa a Ierapetra. La zona interessata dalle fiamme è brulla e non nuova a roghi estivi - spiega Francesca - i residenti in quell'area si sono spostati più a nord da amici o parenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net