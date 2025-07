Morte Diogo Jota il cordoglio dell’intera SSC Napoli

Il mondo del calcio si unisce nel dolore per la tragica scomparsa di Diogo Jota, avvenuta in un incidente stradale a Zamora, Spagna. La notizia ha scosso non solo i tifosi del Liverpool, sua squadra attuale, ma anche le comunità sportive di tutto il mondo. In questo momento di lutto, tutti ricordano la brillante carriera e il carattere di un talento che ci ha lasciato troppo presto. La perdita di Jota rappresenta un vuoto incolmabile per il calcio internazionale.

L’intera SSC Napoli ha voluto ricordare Diogo Jota, scomparso in Spagna a causa di un incidente stradale. Il mondo del calcio, è non solo, è sconvolto dalla notizia di questi minuti della morte d i Diogo Jota in un incidente stradale avvenuto a Zamora, provincia della Spagna. Nell’accaduto è deceduto anche il fratello minore del giocatore del Liverpool, ovvero André Silva. Anche quest’ultimo era calciatore professionista, visto che giocava nel campionato di Serie B portoghese. In questi minuti, ovviamente, si stanno susseguendo tantissimi messaggi di cordoglio per omaggiare Jota. Tra questi bisogna inserire anche quello della SSC Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Morte Diogo Jota, il cordoglio dell’intera SSC Napoli

