infortunio sul lavoro ad arezzo giovane di 24 anni trasportato in codice 3 al pronto soccorso

Alle ore 12:10 è stato attivato il servizio 118 della ASL Toscana Sud-Est per un infortunio sul lavoro avvenuto ad Arezzo. Un uomo di 24 anni ha riportato delle lesioni ed è stato prontamente soccorso dalla Misericordia di San Giustino Valdarno con un'ambulanza infermierizzata. Il giovane è stato trasportato in codice 3, indicativo di gravità, al Pronto Soccorso di Arezzo per le cure necessarie. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e avviare le indagini sulle cause dell'infortunio. Notizia in aggiornamento.