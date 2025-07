Vincere l’info-war senza tradire la democrazia? La relazione francese

In un mondo sempre più dominato dalle sfide dell'informazione, trovare un equilibrio tra efficacia e rispetto dei valori democratici è essenziale. Il rapporto delle deputate francesi Natalia Pouzyreff e Marie Récalde ci invita a riflettere su come vincere la guerra dell'informazione senza compromettere i principi fondamentali della nostra democrazia. Con 34 proposte concrete, si apre una strada verso una comunicazione più etica e resiliente. La sfida è ora nelle nostre mani.

Come possiamo vincere la guerra dell’informazione senza venire meno ai nostri valori democratici? È la domanda attorno alla quale ruota il rapporto presentato ieri dalle deputate francesi Natalia Pouzyreff (Renaissance) e Marie Récalde (PS), alla commissione Difesa dell’Assemblée nationale. L’obiettivo: rafforzare la risposta della Francia alla guerra dell’informazione senza adottare pratiche antidemocratiche. Il documento propone 34 raccomandazioni per una strategia nazionale d’influenza e contro la disinformazione, con un messaggio chiave: coinvolgere la società civile per superare i limiti dell’attuale architettura statale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vincere l’info-war senza tradire la democrazia? La relazione francese

