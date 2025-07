Il figlio di Jerry Calà si è laureato in cinema

Il talento si tramanda di generazione in generazione, e Johnny Calà sta già lasciando il suo segno nel mondo del cinema. Dopo aver seguito le orme del padre Jerry Cal224, anche lui ha conquistato il pubblico con un docufilm premiato al Sorrento Film and Food Festival. Un traguardo che testimonia come passione e dedizione possano trasformare i sogni in realtà, aprendo la strada a nuove grandi avventure cinematografiche.

Johnny Calà sta seguendo le orme del padre e ha già realizzato un docufilm premiato al Sorrento Film and Food festival: «È stata un’emozione indescrivibile», fa sapere il padre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il figlio di Jerry Calà si è laureato in cinema

In questa notizia si parla di: calà - figlio - jerry - laureato

Johnny, chi è l’unico figlio di Jerry Calà e Bettina Castioni e cosa fa nella vita - Johnny, nato nel 2003, è l’unico figlio di Jerry Calà e Bettina Castioni, coppia unita dal 2002. Cresciuto in un ambiente familiare affettuoso, ha scelto di mantenere un basso profilo, dedicandosi a interessi personali e hobbies.

Grande festa oggi in casa Calà Il figlio di Jerry Calà si è laureato in cinema. Johnny, ha festeggiato l'importante traguardo, sui social tutti gli scatti di famiglia. Congratulazioni! Vai su Facebook

Il figlio di Jerry Calà si è laureato: la gioia dell'attore nella foto di famiglia; Jerry Calà, il figlio Johnny si laurea in Cinema a Milano: la commozione del papà e della mamma Bettina Castio; Il figlio di Jerry Calà si è laureato in cinema.