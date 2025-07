Ibl Banca cartolarizza portafoglio crediti da 1,2 miliardi

IBL Banca si distingue nel panorama finanziario italiano con una strategia innovativa: la cartolarizzazione di un portafoglio di 1,2 miliardi di euro, concentrato su crediti da cessione del quinto di stipendio e pensione. Questa operazione permette all'istituto di liberare capitale vitale per nuovi progetti di crescita, come l'acquisizione di Creditis. Un passo deciso verso un futuro di espansione e innovazione nel settore bancario.

IBNL ha chiuso un'operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di 1,2 miliardi di euro relativa a crediti originati da contratti di cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Lo si legge in una nota secondo cui l'operazione consente alla banca di liberare capitale da destinare a nuovi progetti di crescita. "In questa direzione si inserisce ad esempio la recente acquisizione di Creditis, per la quale la banca √® in attesa di approvazione da parte di Banca d'Italia". L'operazione ha visto l'emissione di note collocate sul mercato a fondi di credito internazionali ed "√® stata anche la prima in Italia ad abbinare la certificazione STS (Simple, Transparent and Standardised) ad una emissione di note senza la necessit√† del rilascio di una controgaranzia da parte di IBL Banca, nel rispetto del merito creditizio" sottolinea la banca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net