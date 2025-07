Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna il terrore dei vicini | Gira senza guinzaglio E tre anni fa ha ammazzato un cane sbranandolo vivo

Un episodio inquietante scuote la tranquilla comunità di Lavinio: il rottweiler Pluto, noto come il terrore dei vicini, ha aggredito due fratellini lasciando tutti sgomenti. La storia di un cane che, secondo la proprietaria, non aveva mai mostrato aggressività, si intreccia con ricordi dolorosi di altre sventure passate. Ma cosa si cela realmente dietro questa vicenda? Le testimonianze e i fatti parlano chiaro.

Per la sua proprietaria, il rottweiler Pluto non aveva mai fatto male a nessuno. Almeno prima di aggredire e azzannare alla testa due fratellini, ancora ricoverati in condizioni precarie al Bambin Gesù. Ma chiunque abiti su via Satta a Lavinio, frazione di Anzio, racconta una storia ben diversa. C’è chi ricorda Milo, lo yorkshire di una vicina che da quelle parti tutti amavano e che quello stesso rottweiler aveva sbranato nell’inverno 2022. Le aggressioni sono state molte, soprattutto ai cani della zona, tanto da spingere il vicinato ad aprire la chat «Cani liberi». Un modo forse banale per avvisarsi a vicenda e fare una passeggiata con il proprio cane senza il terrore di vedersi sbucare davanti Pluto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: fratellini - rottweiler - aggrediti - nonna

Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio: i piccoli di 8 e 10 anni in ospedale in codice rosso - Una scena drammatica a Lavinio, dove due fratellini di 8 e 10 anni sono stati brutalmente aggrediti dal cane della nonna, finendo in ospedale in codice rosso.

Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio, i vicini: «Era aggressivo, aveva già sbranato un altro cane» Vai su X

Fratellini aggrediti dal rottweiler, il testimone choc: “Prima un bambino e poi l'altro. La nonna si è lanciata e...”. Atroce: cosa è successo Vai su Facebook

Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio, i vicini: «Era aggressivo, aveva già sbranato un altro cane»; Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna, il terrore dei vicini: «Gira senza guinzaglio. E tre anni fa ha ammazzato un cane sbranandolo vivo; Roma, due fratellini di 8 e 10 anni aggrediti dal rottweiler della nonna: sono gravi.

Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio, i vicini: «Era aggressivo, aveva già sbranato un altro cane» - La paura degli abitanti: «Uscivamo con una bomboletta di spray al peperoncino sempre a portata di mano» ... Secondo msn.com

Fratellini aggrediti dal rottweiler a Lavinio, un testimone: “La nonna non riusciva a staccarlo da loro” - it l'aggressione del rottweiler ai due fratellini a Lavinio: "La nonna non riusciva a staccarlo da loro, è stata ... Da fanpage.it