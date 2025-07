Ospedale Maggiore Bologna 2 nuovi angiografi per interventi ad altissima precisione

Bologna si conferma all’avanguardia nella cura del cuore grazie all’installazione di due nuovi angiografi digitali di ultima generazione presso l’Ospedale Maggiore. Con un investimento di 1.290.000 euro provenienti dai fondi PNRR, queste apparecchiature offrono immagini ad altissima definizione e tecnologie innovative, migliorando la precisione e la sicurezza degli interventi cardiaci. Gli angiografi rappresentano un passo decisivo verso un’assistenza sanitaria più efficace e tecnologicamente avanzata, garantendo ai pazienti cure sempre più affidabili e precise.

Bologna, 3 giugno 2025 – Due angiografi digitali di ultima generazione alla Cardiologia dell'ospedale Maggiore, per un investimento di 1.290.000 euro da fondi Pnrr. Le due nuove apparecchiature sono dotate di un innovativo software con imaging avanzato e monitor a 58" per consentire ai professionisti sanitari di visualizzare al massimo livello di dettaglio possibile durante le procedure di cardiologia interventistica effettuate. Gli angiografi permettono di ottimizzare i raggi X utilizzati, riducendo la dose erogata al paziente e aumentando la sicurezza degli operatori. Migliora anche l'ergonomia per il paziente e per gli operatori, grazie ad un nuovo allestimento delle sale.

