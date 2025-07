Cristina Plevani è la vincitrice dell’Isola dei famosi | Questo è il secondo treno stavolta non scendo

Cristina Plevani, la vincitrice di "L'Isola dei Famosi" 2023, rinnova il suo status di protagonista nel panorama televisivo. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico e aggiunto un nuovo trionfo alla sua carriera, la sua vittoria segna un ritorno memorabile dopo 25 anni dalla sua prima conquista nel Grande Fratello. La sua storia, fatta di determinazione e emozioni intense, continua a ispirare. Questo è solo l'inizio di un nuovo capitolo.

Isola dei famosi, le rivelazioni di Cristina Plevani dopo la vittoria. Cristina Plevani ha vinto l’ Isola dei famosi, la finale del reality condotto su Canale 5 da Veronica Gentili è andata in onda ieri sera ed è stata ricca di emozioni. Venticinque anni fa l’ex gieffina si era aggiudicata la vittoria della prima edizione del Grande Fratello e in molti speravano in un altro suo trionfo. È rimasta in Honduras per 56 giorni, affrontando molti momenti difficili ma non ha mai perso la sua determinazione. Quando ha scoperto di essere lei la vincitrice dell’ Isola dei famosi ha detto: “ Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi anche a chi sto antipatica, eravamo comunque un gruppo”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com