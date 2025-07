Concorso secondaria PNRR2 ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento AGGIORNATO

Se sei tra i candidati al concorso secondaria PNRR2, è fondamentale conoscere come viene valutata la prova pratica e le indicazioni aggiornate per affrontarla al meglio. Con un sistema che prevede la media tra prova orale e prova pratica, sapere come prepararsi può fare la differenza tra il successo e la esclusione. Scopri tutte le novità e i dettagli essenziali per affrontare questa sfida con sicurezza e determinazione.

Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DDG n. 30592024: per alcune classi di concorso la prova orale si scinde in prova orale vera e propria e prova pratica. Il punteggio sarà la media matematica delle due prove e dovrà essere di almeno 70100 per considerarsi superata. L'articolo Concorso secondaria PNRR2, ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

