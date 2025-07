Via Ripamonti ragazzo di 20 anni derubato di bracciale e collana d’oro | due arrestati

Una notte di paura a Milano: un ragazzo di 20 anni è stato rapinato in via Vignola, ma grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri, due sospetti sono stati catturati. La città si stringe attorno alla vittima, mentre le autorità rafforzano la lotta alla criminalità. La vicenda ricorda quanto sia importante restare vigili e pronti a reagire. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le misure per garantire la sicurezza urbana.

Milano, 3 luglio 2025 – Due cittadini marocchini di 21 e 31 anni, entrambi senza fissa dimora e con segnalazioni di polizia, sono stati arrestati nella notte, poco prima delle 3 a Milano, dai Carabinieri. Dopo una chiamata al 112, i militari sono intervenuti in via Vignola, angolo via Ripamonti. A lanciare l’allarme è stato un ragazzo milanese, di 20 anni. Il giovane ha spiegato di essere stato rapinato dai due uomini che gli avevano strappato la collana e il bracciale in oro. Il 21enne e il 31enne sono stati rintracciati poco dopo vicino al luogo della rapina e la refurtiva è stata restituita alla vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Ripamonti, ragazzo di 20 anni derubato di bracciale e collana d’oro: due arrestati

