Pia Balotelli, 12 anni, sta iniziando a muoversi con passo sicuro nel mondo pubblico, tra red carpet e social media, accompagnata da una madre che conosce bene l'ambiente: Raffaella Fico. Le due sono apparse insieme al concerto-evento di Andrea Bocelli a Pompei, con la figlia che ha rubato la scena alla madre. Fisico slanciato, sguardo fiero, e una presenza che non passa inosservata: Pia,

N on più solo “figlia di”. Pia Balotelli, 12 anni, sta iniziando a muoversi con passo sicuro nel mondo pubblico, tra red carpet e social media, accompagnata da una madre che conosce bene l’ambiente: Raffaella Fico. Le due sono apparse insieme al concerto-evento di Andrea Bocelli a Pompei, con la figlia che ha rubato la scena alla madre. Fisico slanciato, sguardo fiero, e una presenza che non passa inosservata: Pia, figlia di Mario Balotelli, sta crescendo sotto gli occhi del pubblico, ma con una gestione dell’immagine attenta e non invadente. Mamme e figlie famose. guarda le foto Raffaella Fico: l’amore per Pia Balotelli prima di tutto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dai video su Instagram al debutto sul red carpet con la madre. E una grande passione per lo sport (molto diverso da quello del papà)

