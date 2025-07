Congedi parentali arriva il nuovo contatore INPS per tenere traccia dei congedi disponibili

L’INPS ha introdotto un nuovo strumento per aiutare i genitori a gestire meglio il congedo parentale. All’interno del servizio online “Domande di maternità e paternità” è ora disponibile la funzionalità “ Consulta contatori congedo parentale ”, che permette di visualizzare in modo dettagliato i periodi di congedo già fruiti e quelli ancora disponibili. Come spiegato nel messaggio INPS del 30 giugno, grazie a questa novità è possibile vedere i periodi di congedo parentale richiesti in termini di mesi, giorni e ore, rendendo più semplice pianificare quelli ancora spettanti, sia a livello individuale sia di coppia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Congedi parentali, arriva il nuovo contatore INPS per tenere traccia dei congedi disponibili

