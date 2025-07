Debbie Harry parla dell’estetica nel mondo della musica | La chirurgia è stata necessaria dovevo lavorare

Debbie Harry, icona senza tempo dei Blondie e simbolo di stile e ribellione, ha recentemente condiviso il suo punto di vista sull’importanza dell’estetica nel mondo della musica. Nell’intervista su Vanity Fair, la cantante, ormai ottantenne, rivela come le pressioni dell’industria abbiano spesso richiesto interventi estetici per mantenere il successo. La sua testimonianza apre un dibattito sulla relazione tra immagine e autenticità nel panorama musicale, dimostrando che l’aspetto può diventare una forma di espressione quanto la musica stessa.

Debbie Harry ha parlato dell’importanza dell’immagine nel mondo dello spettacolo e nel suo caso specifico all’interno del panorama musicale, rivelando la sua posizione sulla chirurgia estetica negli anni durante i quali raggiungeva il successo come frontwoman dei Blondie. L’artista che ha compiuto 80 anni lo scorso 1 luglio, si è raccontata in un’intervista su Vanity Fair, mettendo l’accento sulle pressioni effettuate dall’industria musicale sulle donne e sulla loro immagine. La voce di Call Me ha rivelato di aver affrontato interventi di chirurgia estetica definiti necessari per portare avanti la sua carriera: “Per me è sempre stato uno strumento . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it