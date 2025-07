Calciomercato Milan Ricci day | ora l’idoneità sportiva | LIVE NEWS

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’arrivo di Samuele Ricci, pronto a indossare la maglia rossonera. Il suo primo giorno al club segna un nuovo capitolo nell’estate di grandi cambiamenti e ambizioni. Restate con noi per vivere in diretta tutte le emozioni di questo momento cruciale, tra ufficializzazioni, reazioni e la voglia di vedere il giovane talento in azione con i colori del Diavolo.

Samuele Ricci si appresta a diventare il quarto colpo di calciomercato del Milan quest'estate: il LIVE del suo primo giorno rossonero.

