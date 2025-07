Catania di nuovo operativo l’aeroporto | voli sospesi per la presenza di una gru nei pressi delle piste

Dopo alcune ore di tensione e disagi, l’aeroporto di Catania è tornato ufficialmente operativo. La presenza di una gru vicino alle piste aveva temporaneamente bloccato tutti i voli, causando notevoli inconvenienti ai passeggeri e alle operazioni aeroportuali. Ora, grazie al rapido intervento delle autorità, la situazione è sotto controllo e le attività sono riprese in piena sicurezza. Scopriamo insieme come si è risolta questa vicenda e cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Mattinata di disagi a Catania dove per qualche ora l'aeroporto è stato inutilizzabile per la presenza di una gru nelle vicinanze che non permetteva di compiere decolli e atterraggi in totale sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Catania, di nuovo operativo l’aeroporto: voli sospesi per la presenza di una gru nei pressi delle piste

In questa notizia si parla di: catania - aeroporto - presenza - operativo

Partito dall'aeroporto di Catania il primo volo Delta Air Lines per New York - Stamattina è partito dall’aeroporto di Catania il primo volo diretto Delta Air Lines verso New York-JFK.

RIMOSSA GRU, RITORNA OPERATIVO L'AEROPORTO DI CATANIA. E' tornato a essere operativo l'aeroporto di Catania che all'apertura non ha effettuato arrivi e partenze per la presenza di una gru del cantiere di Rfi che è stata rimossa ed è impegnata nei l Vai su Facebook

#Catania Torna operativo l'aeroporto. E' stata rimossa la gru, impegnata nei lavori di prolungamento della pista, che si era bloccata e impediva decolli e atterraggi. Vai su X

'Ostacoli per il volo', aeroporto di Catania non operativo; Rimossa la gru che bloccava i voli, l'aeroporto di Catania torna operativo; “Ostacoli sulla pista di decollo e atterraggio”: l’aeroporto di Catania torna operativo….

Catania, ritorna operativo l'aeroporto: i voli erano stati sospesi a causa di una gru rimasta nell’area esterna dello scalo per lavori notturni - È tornato a essere operativo l’aeroporto di Catania che, all’apertura, non ha effettuato arrivi e partenze a causa della presenza di una gru del cantiere di Rfi, impegnata ... Come scrive msn.com

Rimossa la gru che bloccava i voli, l'aeroporto di Catania torna operativo - È tornato a essere operativo l'aeroporto di Catania che, all'apertura, non ha effettuato arrivi e partenze per la presenza di una gru del cantiere di Rfi che è stata rimossa. Segnala msn.com