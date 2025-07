Giorgetti ' un negoziato troppo lungo sui dazi produce danni'

La lunga attesa nei negoziati sui dazi tra USA e UE si rivela un'arma a doppio taglio, con l'incertezza che si traduce in danno immediato e palpabile. Secondo il ministro Giorgetti, una soluzione rapida e onorevole sarebbe la strada migliore per evitare ripercussioni economiche pi√Ļ profonde. La domanda ora √®: riusciranno le parti a trovare un punto d'incontro prima che il tempo giochi ancora a sfavore di tutti?

"Il costo sicuro è quello dell'incertezza, un costo sicuro e immediato. Non sapremo il negoziato dove andrà a parare, ma se dura troppo tempo questo produce dei danni. Per questo avevo caldeggiato un compromesso onorevole che mettesse da subito fine all'incertezza che permane e forse permarrà anche la prossima settimana". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando della trattativa sui dazi tra Usa e Ue all'Unione italiana vini. "La partita è molto complessa" perché sono in gioco gli equilibri geopolitici e geoeconomici mondiali, ha aggiunto.