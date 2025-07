Siccità Onu | miete vittime e alimenta ingiustizie sociali

La siccità, un flagello crescente che colpisce ormai ogni angolo del pianeta, non solo provoca danni ambientali ma alimenta ingiustizie sociali e vulnerabilità umane. Secondo l'ultimo rapporto ONU, è urgente adottare piani concreti per contrastare questo fenomeno devastante. Un rischio che richiede azioni immediate e coordinate a livello globale, affinché nessuno sia lasciato indietro di fronte alla crisi climatica.

La desertificazione non è più solo un problema per alcune aree della terra. L’ultimo rapporto ONU sulla sete del pianeta chiede ai governi di dotarsi di piani per contrastare il fenomeno che rende sempre più vulnerabile uomini e territori. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Siccità, Onu: miete vittime e alimenta ingiustizie sociali

