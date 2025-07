Wsj missili e antiaerea Usa per Kiev bloccati in Polonia

Le tensioni tra Stati Uniti e Ucraina si intensificano: le armi statunitensi, tra cui missili PAC-3 Patriot destinati a Kiev, sono state bloccate in Polonia. Dopo la decisione del Pentagono di sospendere l'invio di forniture promesse, sorge un'ombra di incertezza sulla collaborazione internazionale. Questa mossa solleva domande cruciali sulla strategia americana nel conflitto ucraino e sui futuri equilibri militari nella regione.

Dopo che il Pentagono ha deciso di interrompere l'invio di forniture di missili e munizioni che aveva promesso all' Ucraina, anche le armi statunitensi già arrivate in Polonia e dirette verso l'Ucraina sono state bloccate. Lo scrive il Wall Street Journal citando funzionari dell' amministrazione Trump e del Congresso. Secondo il giornale Usa, le forniture bloccate in Polonia comprendono oltre due dozzine di missili PAC-3 Patriot, più di due dozzine di sistemi di difesa aerea Stinger, missili aria-terra Hellfire e oltre 90 missili aria-aria AIM destinati all'uso con i caccia F-16 dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wsj, missili e antiaerea Usa per Kiev bloccati in Polonia

