Il centrodestra fissa un limite al fine vita | Il servizio sanitario non può uccidere

Il centrodestra stabilisce un limite al fine vita, affermando che il servizio sanitario non può uccidere. Dopo un lungo dibattito, via libera a un testo che recepisce le indicazioni della Consulta, suscitando reazioni contrastanti: per l’opposizione, si tratta di una privatizzazione inaccettabile. La questione apre un acceso confronto tra etica, diritto e politica, riflettendo le sfide di un tema delicato e complesso. Continua a leggere.

Via libera al testo che recepisce le indicazioni della Consulta, Per l’opposizione evitare la morte di Stato è «privatizzazione». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il centrodestra fissa un limite al fine vita: «Il servizio sanitario non può uccidere»

