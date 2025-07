‘No all’islamizzazione a scuola’ la proposta della Lega che fa discutere

La proposta della Lega di limitare le iniziative scolastiche sull'Islam sta scatenando un acceso dibattito in Italia. Con una risoluzione presentata alla Camera, il partito si impegna a garantire che le attività educative rispettino i principi di obiettività e trasparenza, evitando qualsiasi forma di propaganda. Ma quali sono le implicazioni di questa proposta per la libertà di insegnamento e il pluralismo culturale nel nostro Paese? È un tema delicato che richiede riflessione e equilibrio.

Oggi la Lega ha presentato alla Camera una risoluzione con la quale si impegna il Governo “a intraprendere azioni” affinchĂŠ alcune iniziative proposte dalle scuole – visite, incontri e progetti sull’Islam – “non diventino occasione per propagandare ideologie in contrasto con il nostro ordinamento e per assicurare che tutte le attivitĂ proposte nelle scuole del Paese rispondano a criteri di oggettivitĂ e trasparenza, nonchĂŠ che venga acquisita preliminarmente l’autorizzazione delle famiglie”. Sasso (Lega): “Deriva, per non urtare musulmani ci stiamo annullando”. Il deputato della Lega Rossano Sasso cita casi di crocifissi tolti dalle classi, recite di Natale annullate, visite di Imam a scuola per leggere brani del Corano. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - ‘No all’islamizzazione a scuola’, la proposta della Lega che fa discutere

