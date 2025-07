Dumfries Inter ora il Barcellona può fare sul serio | cosa filtra sulla clausola Mendes ha una convinzione

L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries potrebbe presto cambiare maglia: il Barcellona si fa sotto con decisione per portarlo in blaugrana, alimentando un’asta di mercato già infuocata. Secondo fonti spagnole, l’agente Jorge Mendes avrebbe offerto ufficialmente il giocatore al club catalano, rafforzando le voci di un colpo estivo. Cosa filtra dietro questa mossa e quali sono le reali possibilità di un trasferimento? Restate sintonizzati, perché il futuro di Dumfries potrebbe riservare sorprendenti sviluppi.

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell’esterno olandese nerazzurro nel mirino del Barcellona per il calciomercato estivo. Anche in Spagna si parla con interesse del futuro di Denzel Dumfries, esterno dell’ Inter al centro di un possibile trasferimento estivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, Jorge Mendes, nuovo agente del giocatore, avrebbe offerto ufficialmente Dumfries al Barcellona. L’agente avrebbe spiegato ai dirigenti blaugrana che il laterale può essere acquistato pagando la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida fino a metà luglio. Al momento però il club catalano non ha ancora preso una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Internews24.com