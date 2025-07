Rute Cardoso e Diogo Jota l’amore nato a scuola Il matrimonio 11 giorni prima dello schianto

L'amore di Rute Cardoso e Diogo Jota, nato tra i banchi di scuola e suggellato in un matrimonio intimo, sembrava destinato a durare per sempre. Ma il destino ha scritto una storia tragica: appena undici giorni dopo il sì, la vita di Jota si è spezzata in un drammatico incidente. La loro storia, segnata da gioia e dolore, ci ricorda quanto sia fragile il tempo che abbiamo.

Lisbona, 3 luglio 2025 – "Insieme per sempre", recita la didascalia della foto scattata il giorno delle nozze e postata sul profilo social di Rute Cardoso, moglie di Diogo Jota e madre dei suoi tre figli. E invece quella promessa è stata rotta da un incidente mortale. Il 28enne portoghese giocatore del Liverpool ha perso la vita insieme al fratello al chilometro 65 della A-52, nella provincia di Zamora, in Spagna. La loro auto ha preso fuoco. Rute e Diogo si erano sposati appena 11 giorni fa e solo una manciata di ore prima della tragedia avevano postato sui social un video della festa. E' radiosa Rute nelle immagini delle nozze, che lei aveva voluto proprio così, intime ma regali, coronamento di un amore sbocciato tanto tempo fa.

