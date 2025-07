Il ‘caso Pavard’ dimostra un’urgenza | Inter ora si cambi registro!

Il caso Pavard mette in evidenza un’urgenza: è ora di cambiare registro. Dopo l’immagine che lo ritrae a giocare a padel con amici, tra cui Theo Hernandez, i tifosi dell’Inter sono insorti, soprattutto considerando il recente infortunio che gli ha fatto perdere il Mondiale per Club. La situazione richiede una riflessione immediata, perché il futuro del club e la fiducia dei tifosi sono in gioco. È tempo di agire con decisione e chiarezza.

