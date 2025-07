The Sandman – Stagione 2 Vol 1 la spiegazione del finale | la scelta devastante di Sogno

Nel nuovo episodio di The Sandman – Stagione 2 Vol. 1, il protagonista Sogno si trova a dover prendere una decisione cruciale che cambierà il suo destino e quello del mondo. La scelta devastante di Sogno, con il suo peso emotivo e le conseguenze inaspettate, apre una riflessione profonda sul valore del potere e delle relazioni familiari. Ma cosa spinge Sogno a compiere questa mossa? Scopriamolo insieme.

Nel Vol. 1 di The Sandman – Stagione 2, ora in streaming su Netflix, Sogno ( Tom Sturridge ) si trova di fronte a una scelta difficile che ha un costo elevato. Trecento anni fa, il fratello di Sogno, Distruzione ( Barry Sloane ), abdicò al suo regno e ora l’unica persona che può rintracciarlo è l’oracolo Orfeo ( Ruairi O’Connor ), figlio di Sogno e della musa Calliope ( Melissanti Mahut ). Ma Sogno non vede Orfeo dal loro ultimo, straziante incontro su un’isola inesplorata al largo della costa greca. “Penso che la differenza tra l’ultima volta che Morfeo vede suo figlio e l’ultima volta che si incontrano sia una differenza nella qualità dell’amore”, ha detto Sturridge a Netflix. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

