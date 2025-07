Gianmarco Tamberi | Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono l’obiettivo risposte positive per i Mondiali

Gianmarco Tamberi si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera, con Los Angeles 2028 nel mirino. Dopo aver scritto pagine indimenticabili a Tokyo e conquistato l’oro olimpico nel 2021, il salto in alto italiano è determinato a ripetersi sui palcoscenici mondiali. Con ambizione e determinazione, Tamberi vede nei prossimi anni non solo i Mondiali di quest’anno, ma anche il sogno di tornare sul podio olimpico.

Gianmarco Tamberi è pronto per una nuova sfida: affrontare un nuovo quadriennio olimpico che culminerà nei Giochi di Los Angeles 2028. L'oro a Cinque Cerchi nel salto in alto del 2021, però, ha una scadenza che viene molto prima e in un luogo dove per l'appunto è entrato nella storia ovvero Tokyo, dove quest'anno sono in programma i Mondiali di atletica. " Sarà un percorso molto lungo, molto difficile, ma l'obiettivo sono le Olimpiadi di Los Angeles ne vale la pena ", le parole di Gimbo (fonte: ANSA), a margine del premio Fair Play Menarini a Firenze. Rassegna iridata che Tamberi sta vivendo in questo modo: " A Tokyo ci torneremo tra poco, mi sto preparando proprio per il Mondiale di quest'anno mi sto mettendo sotto, le risposte sono positive, speriamo.

