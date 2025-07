Nubifragio Bardonecchia la sindaca | O arrivano i fondi o tratterremo l’Imu

Dopo il devastante nubifragio che ha colpito Bardonecchia, la città si trova di fronte a una corsa contro il tempo per ricostruire e mettere in sicurezza il territorio. La sindaca Chiara Rossetti lancia un appello deciso: o arrivano presto i fondi necessari, o l’Imu inviata a Roma verrà trattenuta. Una promessa che testimonia quanto sia urgente agire per garantire la ripresa e la sicurezza dei cittadini.

A Bardonecchia si contano i danni dopo il violento nubifragio che si è abbattuto nel comune piemontese provocando anche la morte di una persona. “La messa in sicurezza di Bardonecchia non può attendere. O arriveranno presto i soldi necessari o tratterremo l’Imu inviata a Roma. In cinque anni avremo la cifra necessaria per fare tutti i lavori” ha detto la sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti. A 72 ore dalla nuova esondazione che ha colpito Bardonecchia, la prima cittadina lancia una sorta di ultimatum: “Il nostro è un territorio fragile. Ne siamo perfettamente consapevoli. Non possiamo accontentarci di stanziamenti a singhiozzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nubifragio Bardonecchia, la sindaca: “O arrivano i fondi, o tratterremo l’Imu”

