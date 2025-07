Pisa donna morsa al volto da cane rottweiler di famiglia | in ospedale in codice rosso

Una donna di 50 anni è stata aggredita da un Rottweiler di famiglia a Pisa, riportando ferite al volto e trasportata in ospedale in codice rosso. L'episodio, avvenuto questa mattina in via del Marmigliaio, ha scosso la comunità locale. Fortunatamente, non si tratta di un pericolo di vita, ma le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. La scena apre una riflessione sulla sicurezza domestica e il rapporto tra uomo e animale.

Una donna di 50 anni è stata morsa al volto dal cane rottweiler di famiglia ed è stata trasportata all'ospedale di Pisa in codice rosso. Non è il pericolo di vita. L'episodio è avvenuto questa mattina in un'abitazione privata di via del Marmigliaio. Le cause dell'aggressione sono in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pisa, donna morsa al volto da cane rottweiler di famiglia: in ospedale in codice rosso

Pisa, morsa al volto dal rottweiler di famiglia: minuti di terrore, è in ospedale - Da capire cosa sia accaduto, l’animale si sarebbe scagliato contro la donna. Secondo msn.com

Morsa al volto dal cane di famiglia, 50enne in ospedale - Una cinquantenne è stata azzannata dal rottweiler di famiglia e trasferita in ospedale in codice giallo con ferite al volto. Come scrive gonews.it