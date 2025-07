L'infallibilità delle ballerine | dai look casual a quelli da sera

Le ballerine si rivelano il vero alleato di stile per ogni occasione, dai look casual a quelli più sofisticati da sera. Leggere, confortevoli e sempre chic, conquistano anche le celebrità più esigenti, come Kendall Jenner e Alexa Chung, che le scelgono con eleganza e personalità. Questi gioielli di versatilità sono pronti a trasformare il vostro modo di interpretare l'estate, rendendola indimenticabile e impeccabile in ogni dettaglio.

Le ballerine si confermano protagoniste (anche) dei look estivi. Leggere, comode e chic, sono amatissime dalle celeb per la loro capacità di coniugare praticità ed eleganza. A Venezia, Kendall Jenner ha indossato pantaloni Capri, top con scollo profondo, ballerine in PVC e borsa over, entrambi di The Row, mentre Alexa Chung ha combinato una camicia a righe oversize con jeans di Saks Potts e ballerine animalier di Le Monde Beryl. Invece Katie Holmes ha indossato una jumpsuit vintage di Jean Paul Gaultier, delle ballerine con lacci di Miu Miu e una maxi bag di Khaite. Nel video di Amica.it, tutte le mise delle celeb comprese quelle di Kaia Gerber e Camila Morrone. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - L’infallibilità delle ballerine: dai look casual a quelli da sera

