Brucia la Grecia Evacuazione di massa a Creta

Un incendio devastante sta mettendo in allerta Creta, con evacuazioni di massa nel sud-est dell’isola a causa delle fiamme che divorano la vegetazione, alimentate da venti impetuosi. La situazione rimane critica e richiede massima attenzione da parte delle autorità. Mentre il caldo inteso aggrava la crisi, si intensificano gli sforzi per mettere in sicurezza residenti e visitatori, sperando in un rapido intervento di spegnimento.

Caldo anche in Grecia. Un incendio, divampato tra la vegetazione e alimentato da forti venti, ha costretto all’evacuazione di residenti e turisti nel sud-est dell’isola greca di Creta. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Brucia la Grecia. Evacuazione di massa a Creta

In questa notizia si parla di: evacuazione - grecia - creta - brucia

Brucia la Grecia. Evacuazione di massa a Creta; Grecia in fiamme, evacuazioni di massa a Creta per un incendio fuori controllo; Creta: vigili del fuoco lottano contro incendi devastanti a Ierapetra.

Creta, incendio brucia foreste e costringe oltre 1.000 persone all'evacuazione - Centinaia di vigili del fuoco stanno cercando di domare un incendio sull'isola di Creta, che ha bruciato vasti boschi e uliveti e costretto all'evacuazione di oltre 1. Lo riporta msn.com

Grecia, gli incendi devastano Creta: evacuate 1.500 persone, case e strutture turistiche in fiamme - Il rogo, probabilmente partito tra Agia Fotia, si sta propagando in una zona impervia, ricca di vegetazione secca e facilmente infiammabile ... Da fanpage.it