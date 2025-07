Ponte sullo Stretto opera militare il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa sostegno da Trump e Ue

Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un’opera strategica e simbolica per il futuro dell’Italia, con il governo che si impegna a realizzarla attraverso il piano di Meloni, puntando a raggiungere il 5% del PIL dedicato alla difesa. Tra le opzioni disponibili, finanziare l’opera con fondi nazionali, attivare la “clausola di salvaguardia” europea o chiedere cofinanziamenti Ue: quale strada sceglierà l’Italia per consolidare la propria sovranità e crescita?

Il governo italiano ha davanti a sé 3 possibilità: finanziare il Ponte con fondi esclusivamente nazionali, inserirlo tra le opere che attivano la "clausola di salvaguardia" europea per la difesa, oppure chiedere un cofinanziamento Ue Il Ponte sullo Stretto di Messina, fortemente voluto dal mi.

