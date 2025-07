Pokémon Sleep secondo anniversario per l’app sul sonno

Preparati a dormire e divertirti: Pokémon Sleep festeggia il suo secondo anniversario con eventi imperdibili e sorprese speciali! Dopo aver conquistato oltre 20 milioni di utenti, questa app innovativa che monitora il sonno torna a sorprenderci. Dal 7 al 14 luglio 2025, i fan di Hoenn potranno immergersi in celebrazioni uniche e momenti indimenticabili. Non perdere l’occasione di partecipare a questa festa speciale e rendere il sonno ancora più magico!

LONDRA – Si avvicina il secondo anniversario di Pokémon Sleep, l’app divertente che monitora il sonno, disponibile su iOS e Android e già scaricata oltre 20 milioni di volte dal suo lancio nel 2023. Per celebrare l’occasione, stanno per arrivare eventi speciali nel gioco e alcuni dei Pokémon di Hoenn più amati dai fan. Festeggiamenti per il secondo anniversario. Evento in vista del 2° anniversario: da lunedì 7 luglio a lunedì 14 luglio 2025, ci saranno più probabilità di incontrare Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, le stelle dell’evento “Festa 1° anniversario” dell’anno scorso, durante la ricerca sul sonno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it