Spese Nato le scorciatoie dell’Italia | Basta il 3,5% del Pil così tuteleremo il welfare Crosetto | Ma l’Italia è già sotto attacco

In un’Italia sempre più minacciata da guerre e crisi, il coraggio di affrontare le sfide si fa strada tra le parole di Crosetto. La sua testimonianza rivela la fragilità di un Paese sotto assedio, ma anche la determinazione a tutelare il welfare e la sicurezza. È ora di reagire con decisione: l’Italia può e deve essere pronta a fronteggiare il peggio, senza perdere la speranza e la forza di andare avanti.

«Quando c’è la guerra non dormo la notte, io per primo non sono pronto a far fronte a questa situazione drammatica». Alla fine dei 90 minuti di audizione di fronte a deputati e senatori Guido Crosetto confessa tutta la sua “fragilità” di fronte al mondo a pezzi squassato da guerre e minacce. Ma proprio per questo l’Italia deve reagire e prepararsi al peggio, spiegano a lungo il ministro della Difesa e quello degli Esteri alle commissioni riunite di Camera e Senato. «Non possiamo più essere protetti solo dagli Usa, l’Europa deve assumersi le proprie responsabilità», spiega Antonio Tajani. È la premessa per spiegare perché l’ aumento delle spese per la difesa al 5% concordato al summit Nato dell’Aja va incontro eccome agli interessi dell’Italia. 🔗 Leggi su Open.online