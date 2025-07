Esplosione a Torre del Greco crolla palazzina | almeno un ferito si cercano dispersi

Un’onda di shock attraversa Torre del Greco: un’esplosione improvvisa provoca il crollo di una palazzina, lasciando dietro di sé feriti e incertezza. La causa sembra essere una fuga di gas, mentre le squadre di soccorso sono già al lavoro per trovare eventuali dispersi sotto le macerie. In questa terribile notte, la comunità si stringe nel supporto e nella speranza di ritrovare tutti sani e salvi. Continua a leggere.

L'esplosione si sarebbe verificata per una fuga di gas. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita, mentre si cercano eventuali dispersi sotto le macerie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - almeno - cercano - dispersi

California, esplosione in una clinica per la fertilità: almeno un morto. Indagini in corso - Un'esplosione devastante ha colpito una clinica per la fertilità a Palm Springs, provocando almeno una vittima e alimentando sospetti di un attacco deliberato, forse legato a questioni di diritti riproduttivi.

Esplosione in Via Foria, 4 feriti estratti vivi: una persona ancora sotto le macerie - https://nap.li/9rxN Vai su Facebook

Esplosione a Torre del Greco, crolla palazzina: almeno un ferito, si cercano dispersi; Esplosione a Torre del Greco, almeno un ferito; Ercolano, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: almeno tre morti, si cercano dispersi.

Esplosione a Torre del Greco, crolla palazzina: almeno un ferito, si cercano dispersi - ma gli scavi sono ancora in corso per cercare eventuali dispersi; si teme, infatti, che possano esserci altri feriti. Segnala fanpage.it

Esplosione a Torre del Greco, almeno un ferito - Una forte esplosione dovuta forse ad una fuga di gas, seguita al crollo di una parte di un edificio, si è verificata poco fa nella zona di largo Benigno a Torre del Greco. ansa.it scrive