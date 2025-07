Non mi piace essere celebrato in vita anche Pif mi ha chiesto di fare una serie su di me ma gli ho risposto di farla quando sarò morto | parla Morandi

Gianni Morandi, l’icona della musica italiana, si apre come mai prima d’ora nello spettacolo “Tutto esaurito – Il festival dello stress” a Bologna. In questa sorprendente kermesse, accompagnato dall’intervista con un psicanalista, rivela le sue fragilità e le sfide quotidiane, dimostrando che anche i più grandi hanno il loro bisogno di sfogarsi. Una performance intima e sorprendente che ci ricorda: tutti abbiamo il diritto di essere ascoltati, anche quando non vogliamo essere celebrati.

Si chiama “ Tutto esaurito – Il festival dello stress ” la kermesse ideata da Emilio Marrese e che va in scena a Bologna. In cosa consiste? L’intervistatore è assieme a uno psicanalista. E a farsi intervistarepsicanalizzare è arrivato Gianni Morandi, in una veste totalmente inedita. Intanto perché sentirlo dire “mi stressa tutto” è inaspettato da uno che parrebbe avere una riserva di calma impensabile. Marrese e lo psicanalista Stefano Bolognini chiedono, il cantante di Monghidoro risponde: “Non sono mai andato da uno psicoanalista, forse ci sarei dovuto andare. Ci sono stati momenti in cui ne avrei avuto bisogno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non mi piace essere celebrato in vita, anche Pif mi ha chiesto di fare una serie su di me ma gli ho risposto di farla quando sarò morto”: parla Morandi

In questa notizia si parla di: piace - essere - celebrato - vita

F1, Kimi Antonelli: “Mi piace tanto la pista a Montecarlo, speriamo di essere forti” - Kimi Antonelli, giovane talento italiano, si prepara al suo primo weekend di Formula 1 a Montecarlo con entusiasmo.

Abbiamo onorato la Vita, la Luce e il Cammino che ciascuna di noi sta percorrendo. Durante la cerimonia del Solstizio d’Estate abbiamo celebrato l’abbondanza, seminato intenzioni e ricevuto benedizioni profonde. Un cerchio di donne, fiori, canti e verità co Vai su Facebook

“Non mi piace essere celebrato in vita, anche Pif mi ha chiesto di fare una serie su di me ma gli ho…; Lamezia, celebrato Giubileo Diocesano insieme a persone con disabilità: Vescovo Parisi propone di istituzionalizzare giornata; Lutto a Mandello: addio ad Amerigo, una vita per la pasticceria.