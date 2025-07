Napoli su Nunez altro ostacolo da superare | i tempi si allungano

Il Napoli si trova di fronte a un nuovo, impegnativo ostacolo nella corsa all'acquisizione di Darwin Nunez, con i tempi che si allungano e nuove sfide da affrontare. In un mercato in fermento, tra trattative calde e colpi di scena, la squadra partenopea sta lavorando intensamente per rinforzarsi. Tra le novità più rilevanti, spiccano le mosse di Giovanni Manna, che si avvicina a chiudere accordi importanti. Ma quali sono gli sviluppi più recenti?

Per il Napoli c’è un altro ostacolo da superare per arrivare a prendere Darwin Nunez. In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare tantissime novità di calciomercato. Basta pensare che, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, Giovanni Manna è al centro di altre trattative che sembrano davvero vicine alla chiusura. Tra le più ‘calde’, e non solo per le elevate temperature che stanno affliggendo l’Italia in queste ultime settimane, bisogna sicuramente inserire quelle che riguardano Noa Lang e Sam Beukema. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti su questi due calciatori, in casa Napoli bisogna registrare un altro ostacolo per Darwin Nunez. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli su Nunez, altro ostacolo da superare: i tempi si allungano

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l'attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

Il Napoli spinge per Nunez, ma l'ingaggio resta un ostacolo

Napoli-Núñez, ostacolo economico: spunta Lucca come alternativa concreta - Núñez, ostacolo economico: spunta Lucca come alternativa concreta La pista che porta a Darwin Núñez resta in salita per il Napoli.

Nunez 60 milioni, Lucca 40: per il Napoli sono troppi. Il club non è il pollo da spennare - Lucca potrebbe far risparmiare qualcosina da mettere poi su Ndoye.