AEW | Reunion per i Golden Lovers a Dynamite 300

Ieri sera, il main event di Dynamite 300 ha regalato emozioni intense con il duello tra Kazuchika Okada e Kota Ibushi, due leggende della NJPW. La battaglia tra questi maestri del ring si è conclusa con la vittoria di “The Rainmaker”, ma è stato solo l'inizio di una serata ricca di colpi di scena. Dopo il suono della campana, le tensioni sono esplose, coinvolgendo Kenny Omega e la Dom Callis Family in una trama che promette scintille. Al termine del match, Kota Ibushi ha...

Ieri notte nel main event di Dynamite 300 abbiamo assistito al match tra Kazuchika Okada e Kota Ibushi. I due giapponesi, vecchie conoscenze sin dai tempi dalla NJPW, si sono dati battaglia sul ring e a spuntarla è stato “The Rainmaker”. Dopo la fine del match i problemi sono proseguiti per Ibushi grazie alla Dom Callis Family. Ecco cosa è successo. Kenny Omega in aiuto di Ibushi. Al termine del match perso contro Kazuchika Okada, Kota Ibushi ha subito un attacco alle spalle da parte della Don Callis Family. Lance Archer e Rocky Romero lo hanno infatti aggredito subito dopo la fine del main event della serata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Reunion per i Golden Lovers a Dynamite 300

In questa notizia si parla di: dynamite - reunion - golden - lovers

Legendary duo finally reunites in emotional moment at AEW Dynamite 300 - AEW Dynamite 300 saw the reunion of a legendary duo in what was a truly emotional moment. Scrive sportskeeda.com

5 last-minute predictions for AEW Dynamite 300 - based promotion's flagship program and one of the most- Secondo sportskeeda.com