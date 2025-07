È morto il calciatore del Liverpool Diogo Jota aveva 28 anni e si era sposato 10 giorni fa

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, talento del Liverpool e della Nazionale portoghese, ci ha lasciato all’età di 28 anni in un drammatico incidente stradale in Spagna. La sua vita, appena consacrata dal matrimonio dieci giorni fa, viene spezzata improvvisamente insieme a quella del fratello André Silva. Un dolore immenso per sport e famiglia, che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e l’importanza di valu...

È morto, all'età di 28 anni, Diogo Jota, giocatore del Liverpool e della Nazionale portoghese. Il calciatore portoghese è stato vittima di un tragico incidente stradale in Spagna: con lui c'era anche il fratello André Silva, 26 anni, calciatore del Penafiel (seconda serie portoghese), che è deceduto insieme a Diogo. La tragedia è avvenuta in Spagna, nella provincia di Zamora, nel comune di Cernadilla, al chilometro 65 della autostrada A-52. Il calciatore si trovava in vacanza in Spagna in attesa dell'inizio della preparazione pre-stagionale con il Liverpool, dove nella scorsa stagione ha giocato con l'italiano Federico Chiesa.

