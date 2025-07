Il caso dei centri estivi per ragazzi costi alti e offerta scarsa | così si accentuano le disuguaglianze

Praticamente più di molte famiglie possono permettersi, lasciando molti bambini senza accesso a un’esperienza fondamentale per la crescita e il divertimento estivo. La disparità tra chi può usufruire dei servizi pubblici e chi si rivolge a opzioni private evidenzia un divario crescente che richiede interventi urgenti per garantire pari opportunità a tutti i giovani italiani.

I centri estivi finanziati da risorse pubbliche non riescono a coprire la domanda che arriva dalle famiglie: i fondi stanziati dal governo per i centri estivi comunali arrivano a 60 milioni. Ma solo chi ha l'ISEE basso può usufruire del servizio. Per tutti gli altri l'unica alternativa sono i centri estivi privati, che costano ogni settimana tra i 150 e i 300 euro per ogni bambino, per un totale di quasi 3mila euro per l'estate. Praticamente più di un mutuo. I dati di Openpolis fotografano le diseguaglianze in Italia nell'accesso a questi servizi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: centri - estivi - caso - ragazzi

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

Al via dal 1 luglio i centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni di età Vai su Facebook

Il caso dei centri estivi per ragazzi, costi alti e offerta scarsa: così si accentuano le disuguaglianze; Centri estivi 2025: entro il 9 luglio la presentazione dei progetti per bambini e ragazzi; I Cesaroni sfrattano i bambini del centro estivo: scuola occupata dalle riprese, genitori furiosi.

Il caso dei centri estivi per ragazzi, costi alti e offerta scarsa: così si accentuano le disuguaglianze - per un ammontare di oltre 3mila euro per l'intera estate, una cifra che in molti casi è superiore a ... Da fanpage.it

Bimbi e ragazzi disabili esclusi (di fatto) dai centri estivi. La rabbia delle mamme: “I nostri figli sono discriminati: ora basta” - denuncia di una decina di mamme bergamasche di piccoli con autismo, deficit cognitivi e sindromi rare. Lo riporta msn.com