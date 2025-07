Fondi al film fantasma di Kaufmann si dimette il direttore generale del Mic Borrelli

In un colpo di scena che scuote il mondo culturale, il direttore generale del MIC Borrelli si dimette in seguito alle polemiche sui fondi destinati al film “Fantasma” di Kaufmann. La decisione arriva dopo le accuse di mal gestione degli oltre 800 mila euro erogati per “Stelle della notte”, coinvolgendo il presunto killer di Villa Pamphili. Una svolta che solleva interrogativi sulla trasparenza e l’etica nel settore pubblico.

Un assegno è per sempre se pagano i cittadini. Ecco il cinema dei fondi pubblici: ci sono anche molti film di ribelli come Germano - Il cinema italiano si nutre di fondi pubblici, spesso finanziando opere che sfuggono al grande pubblico.

