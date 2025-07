Dal Bologna al Napoli | giornata decisiva per il quarto colpo di Manna

Dal Bologna al Napoli, una giornata decisiva per il quarto colpo di manna. Il club partenopeo si prepara a chiudere una trattativa strategica con il Bologna, in un mercato che vede i azzurri sempre più determinati a rinforzare la rosa. Con De Bruyne, Marianucci e l’atteso arrivo di Lang, il Napoli non si ferma: Manna e il suo staff sono all’opera per portare a termine il...

Il Napoli sta per chiudere il quarto colpo del proprio calciomercato: Manna è pronto a portare a termine la trattativa per un giocatore del Bologna. Il Napoli continua a operare con grande attività sul mercato in entrata e resta vigile per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Antonio Conte. De Bruyne, Marianucci e l'imminente arrivo di Lang non sono abbastanza: Manna e il suo staff sono all'opera per portare a termine il quarto colpo di un'estate sempre più infuocata. Giornata decisiva per Beukema: ultima offerta in arrivo dal Napoli. Un centrocampista, un'ala e un difensore centrale utile per le rotazioni.