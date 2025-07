Nicola Gratteri su La7 con Lezioni di Mafie

La9 e il suo palinsesto si arricchiscono di contenuti di grande impatto per la stagione TV 2025/2026, dedicati all’approfondimento politico e alla lotta contro le mafie. Tra le novità da non perdere c’è Nicola Gratteri con il suo nuovo show “Lezioni di Mafie”, un appuntamento che promette di scuotere le coscienze e svelare i retroscena più oscure dell’illegalità. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino il volto della giustizia.

L’informazione e l’approfondimento politico saranno i pilastri di La7 anche per la stagione TV 20252026, ma un importante spazio avrà la mafia. Con Roberto Saviano, conduttore de La Giusta Distanza, ma non solo: ci sarà anche Nicola Gratteri con Lezioni di Mafie. Il magistrato di Gerace, dal 2023 Procuratore della Repubblica, è tra le novità dei nuovi palinsesti di La7 presentati questa mattina a Milano. Condurrà in prima serata un nuovo programma di quattro puntate su un tema che lo vede particolarmente coinvolto. Un progetto simile a quanto fatto dallo stesso Gratteri nel 2021 per Disney+ con ‘Ndrangheta, World Wide Mafia, una produzione sempre in quattro puntate che si basava su eventi reali e sulla lotta al crimine organizzato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Nicola Gratteri su La7 con Lezioni di Mafie

