Baronissi nasce lo Sportello Eurodesk | uno spazio comunale per connettere i nostri giovani alle opportunità dell’Europa

Baronissi apre le porte allo Sportello Eurodesk, un nuovo spazio comunale dedicato a connettere i giovani alle opportunità europee. Un’iniziativa che nasce dal desiderio di orientare, informare e incentivare i progetti futuri dei nostri ragazzi, rafforzando l’impegno del Comune nelle politiche giovanili. La Sindaca Anna Petta sottolinea: “Un passo fondamentale verso un futuro più ricco di opportunità per i nostri giovani”. Un'occasione da non perdere per costruire insieme il domani.

La Sindaca Anna Petta: “Era tra i punti del nostro programma elettorale. Uno spazio comunale per orientare i giovani, promuovere le politiche europee e creare opportunità concrete per il futuro”. Il Comune di Baronissi rafforza il proprio impegno per le politiche giovanili con l’attivazione ufficiale dello Sportello Eurodesk, uno spazio informativo e di orientamento rivolto ai giovani, dedicato alla promozione delle opportunità messe in campo dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. L’iniziativa nasce da un accordo di partenariato con la Fondazione ONLUS Casamica e si inserisce tra le azioni strategiche previste nel programma elettorale dell’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Anna Petta. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, nasce lo Sportello Eurodesk: uno spazio comunale per connettere i nostri giovani alle opportunità dell’Europa

In questa notizia si parla di: giovani - spazio - opportunità - baronissi

Non solo cantieri, spazio ai giovani. Tomasi: “100 milioni di euro già investiti, sta cambiando il Dna della città” - Pistoia si trasforma grazie a oltre 100 milioni di euro investiti, con un’attenzione particolare ai giovani e ai nuovi cantieri.

Questo pomeriggio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, si è svolto l’evento “Giovani, Pronti a Fare Rete?”, un importante momento dedicato all’orientamento e all’auto-imprenditorialità giovanile. I saluti istituzionali hanno aperto la giornata, segui Vai su Facebook

BARONISSI. AL VIA PROGETTO EURODESK, ESTER SAPERE: “OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI”; Il Comune di Baronissi e Skills Consulting Srl siglano una partnership strategica per la formazione e l’occupazione giovanile; “L’innovazione parte dal Sud”: presentato il programma delle attività Skills Lab.