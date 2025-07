Tranquilla ci penso io | Harry Styles si fa dare le chiavi e parcheggia l’auto di una ragazza in centro a Roma L’incredibile scena è virale

Harry Styles, il celebre artista britannico noto per il suo stile impeccabile e il suo cuore d’oro, ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di una star. Quando una giovane ragazza romana ha avuto problemi con il parcheggio nel centro storico, lui si è offerto di aiutarla, prendendo le chiavi e parcheggiando l’auto. Un gesto di cavalleria moderno che ha fatto impazzire i passanti e ha reso ancora più speciale la sua visita a Roma. Harry Styles è...

“Ci penso io”, la frase che una ragazza ha sentito pronunciare da Harry Styles. La superstar ha nuovamente sorpreso i passanti tra le vie di Roma. Dopo i selfie e gli avvistamenti da ‘perfetto residente’, l’ex cantante degli “One Direction” è arrivato in soccorso di una ragazza romana che aveva difficoltà con un parcheggio. Cavalleria e buone intenzioni per il cantante britannico, anche se i risultati non sono stati convincenti. Harry Styles è salito al volante della “500” color rosa e ha tentato un parcheggio a “S” in un posto abbastanza stretto. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto e per non bloccare il traffico, il cantante è andato più avanti alla ricerca di un nuovo posto auto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tranquilla, ci penso io”: Harry Styles si fa dare le chiavi e parcheggia l’auto di una ragazza in centro a Roma. L’incredibile scena è virale

In questa notizia si parla di: harry - styles - ragazza - penso

Harry Styles, gesto da gentiluomo tra le strade di Roma: scatta una foto a una coppia e invia un messaggio speciale - Harry Styles, noto per il suo spirito gentile e il suo cuore d’oro, ha ancora una volta dimostrato quanto la sua bontà possa lasciare il segno.

“Tranquilla, ci penso io”: Harry Styles si fa dare le chiavi e parcheggia l’auto di una…; Roma, Harry Styles aiuta una ragazza a parcheggiare, il cantante sale in auto e fa manovra: 'Ci penso io'; Roma, Harry Styles aiuta una ragazza a parcheggiare, il cantante sale in auto e fa manovra: «Ci penso io».

Roma, Harry Styles aiuta una ragazza a parcheggiare, il cantante sale in auto e fa manovra: «Ci penso io» - Harry Styles continua a farsi ritrarre a Roma nelle attività più disparate. Lo riporta msn.com

“Ci penso io”: Harry Styles parcheggia per una fan a Roma, il video diventa virale - L’ex One Direction ha aiutato una ragazza in difficoltà con una manovra in pieno centro storico. Come scrive roma.repubblica.it