L’Isola dei Famosi e Like a Star | gli ascolti delle finali di mercoledì di 2 luglio chi ha vinto?

Ieri sera, le finali de “L’Isola dei Famosi” e “Like a Star” hanno catturato l’attenzione di milioni di telespettatori italiani, regalando emozioni intense e colpi di scena. Su Canale 5, Cristina Plevani conquista il titolo tra prove e televoti, mentre nel nuovo talent di Nove, Adolfo Durante si impone come star emergente. Ma in termini di ascolti, chi ha vinto la sfida televisiva di questa estate?

Sono andate in onda ieri sera le finali di due programmi che hanno tenuto compagnia al pubblico televisivo in questi ultimi mesi. Su Canale 5, tra prove, attimi di panico e televoti flash, Cristina Plevani è stata incoronata vincitrice della diciannovesima edizione de “ L’Isola dei Famosi “. A trionfare nel contesto del nuovo talent show del Nove, “ Like a Star ” – condotto da Amadeus – è stato Adolfo Durante del team Mina. In termini di ascolti televisivi, la finale de “ L’Isola dei Famosi ” si è fermata al 18.4% di share. “ Like a Star “, invece ha conseguito una share del 3.9%. Di seguito, gli ascolti della prima serata di ieri nel dettaglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “L’Isola dei Famosi” e “Like a Star”: gli ascolti delle finali di mercoledì di 2 luglio, chi ha vinto?

