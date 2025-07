Lascia figlia di 9 anni in auto dopo 8 ore di lavoro la trova morta | Aveva acqua e finestrini un po’ aperti

Una tragedia sconvolgente scuote una comunità: una madre lascia la figlia di 9 anni in auto per otto ore, con acqua e finestrini aperti, e al suo ritorno trova il peggio. Un dramma che solleva domande profonde sulla cura e responsabilità genitoriale, ricordandoci quanto sia fondamentale prestare attenzione ai segnali di allarme. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa terribile vicenda.

La 36enne statunitense ha lasciato volontariamente la figlia in auto per andare al lavoro. Ha lasciato acqua, finestrini parzialmente aperti e il parasole ma la piccola è stata trovata morta nel parcheggio della fabbrica 8 ore dopo quando la donna è tornata a prenderla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: figlia - auto - lavoro - morta

