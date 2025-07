Prato cancellati spettacoli e concerti del Birra+ Festival di Maliseti

Un'improvvisa doccia fredda scuote il mondo degli amanti della musica e della convivialità a Maliseti: il Birra+ Festival, appuntamento imperdibile dell'estate pratese, annulla all'ultimo minuto tutti gli spettacoli e concerti previsti. La causa? le nuove normative che hanno reso difficile l'organizzazione di eventi pubblici. Una decisione che lascia delusi, ma anche determinati a trovare presto una nuova, entusiasmante formula per tornare a brindare insieme.

Prato, 3 luglio 2025 - A poche ore dal via della serie di spettacoli e concerti che avrebbero dovuto caratterizzare fino al 20 luglio la terza edizione del Birra+ Festival di Maliseti, ecco il clamoroso passo indietro, con la cancellazione di tutti gli eventi. "A seguito delle sempre più stringenti normative che regolamentano il settore degli eventi, siamo costretti a comunicare con dispiacere la cancellazione degli spettacoli musicali inizialmente previsti nel programma", fanno sapere gli organizzatori. Restano invece confermati street food, giostre e mercatini. "L’evento, che quest’anno raggiunge la sua terza edizione, proseguirà regolarmente tutte le sere dal 3 al 20 luglio 2025 con un ricco calendario di attività alternative: Street Food: con specialità gastronomiche da tutta Italia; Birre artigianali e bevande: per tutti i gusti; Giostre e attrazioni: per il divertimento di grandi e piccini; Mercatini: con prodotti locali e artigianali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, cancellati spettacoli e concerti del Birra+ Festival di Maliseti

In questa notizia si parla di: spettacoli - prato - concerti - birra

?PROSSIMI LIVE? Non volete perdervi i prossimi concerti dei What The Funk? Calendario alla mano, segnatevi queste date. Sei un tipo da festa in piazza? Allora non mancare il 4 luglio Bellin'Fest, Bellinzago Lombardo Preferisci una situazione più Vai su Facebook

Prato, cancellati spettacoli e concerti del Birra+ Festival di Maliseti; Prato a Tutta Birra Edizione 2025 a Prato e dintorni; “Settembre a Prato”, la festa si sposta in piazza del Mercato Nuovo.

Prato, cancellati spettacoli e concerti del Birra+ Festival di Maliseti - "A seguito delle sempre più stringenti normative che regolamentano il settore degli eventi, siamo costretti a comunicare con dispiacere la cancellazione degli spettacoli musicali inizialmente previsti ... Lo riporta lanazione.it

Festa della Birra a Prato: Ultimo Weekend di Divertimento con Ceccherini - la Nazione - Sul palco di fianco alla Conad, nello spazio verde fra via di Maliseti e via del Guado, da stasera ... Come scrive lanazione.it