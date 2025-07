Isola dei famosi 2025 trionfa Cristina Plevani | la prima vincitrice del GF batte Mario Adinolfi e Jey Lillo

Cristina Plevani, storica vincitrice del primo Grande Fratello, conquista anche L’Isola dei Famosi 2025, superando con quasi il 50% dei voti Mario Adinolfi e Jey Lillo. La sua vittoria segna un record emozionante e sorprendente, dimostrando che il passato può tornare protagonista. Con momenti di suspense, come l’annegamento di Loredana Cannata e una proposta di matrimonio in diretta, la finale ha catturato l’attenzione di tutti. Cristina Plevani è riuscita a…

Cristina Plevani, storica vincitrice del primo Grande Fratello conquista anche L’isola dei famosi: con quasi il 50% dei voti supera Mario Adinolfi e Jey Lillo; paura per Loredana Cannata che rischia l’annegamento, proposta di matrimonio in diretta per Paolo Vallesi. Cristina Plevani è la vincitrice della diciannovesima edizione de L’isola dei famosi, conclusasi stanotte su Canale 5. L’ex concorrente del primo Grande Fratello è riuscita nell’impresa di vincere anche il reality ambientato in Honduras, battendo in finale Mario Adinolfi e Jey Lillo con una percentuale del 49,71% al televoto, contro il 25,27% del giornalista oversize e il 25,02% del giovane mago napoletano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu