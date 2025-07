Ngonge al Torino per 8 milioni De Laurentiis e Vagnati non ancora d’accordo sulla formula Tuttosport

Cyril Ngonge, giovane talento belga, sta per cambiare maglia: dopo un’esperienza deludente al Napoli sotto la guida di Conte, il suo futuro potrebbe essere al Torino. Arrivato a gennaio 2024 dal Verona per circa 20 milioni, si cerca ora di definire la sua destinazione definitiva. Per lui, la chance di ripartire da ...

Arrivato a gennaio 2024 per circa 20 milioni dal Verona, Cyril Ngonge doveva essere uno dei punti fermi del Napoli post-Spalletti soprattutto per l’attacco. Non è mai stato così, spoiler. Di contro, sei mesi più tardi, il suo bilancio al Napoli con Conte racconta appena 14 presenze in Serie A, zero gol e un’involuzione tecnica evidente rispetto all’anno in gialloblù. Il belga classe 2000 è ora vicino al Torino. Per lui, la chance di ripartire da un ambiente che lo cerca con decisione e potrebbe offrirgli quella continuità che sotto al Vesuvio non ha mai avuto. Ngonge verso il Torino, può già partecipare al ritiro del 14 luglio (Tuttosport). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ngonge al Torino per 8 milioni, De Laurentiis e Vagnati non ancora d’accordo sulla formula (Tuttosport)

