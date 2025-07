Gli Usa bloccano le forniture Ucraina vicina al collasso | Zelensky disperato chiede a Trump chiede di acquistare altre armi

In un quadro di tensioni crescenti, gli Stati Uniti sospendono le forniture militari all'Ucraina, lasciando Zelensky in preda alla disperazione e chiedendo aiuto a Trump per ottenere nuove armi. Con il vantaggio numerico di Mosca e le forniture bloccate, le truppe di Putin accelerano la loro avanzata, conquistando territori strategici e mettendo sempre piĂą a rischio la resistenza ucraina. La situazione si fa sempre piĂą critica, evidenziando la delicata sfida diplomatica e militare in gioco.

Forti del vantaggio numerico sull’Ucraina e dello stop alle forniture militari degli Usa, le truppe di Vladimir Putin accelerano sensibilmente la loro avanzata sul territorio, incontrando sempre meno resistenza da parte dell’esercito di Kiev. Come fa sapere il ministero della Difesa di Mosca, nelle ultime 24 ore il Cremlino ha conquistato altri due villaggi, ossia Melovoye, nella regione nord-orientale di Kharkiv, e Razino, in quella orientale di Donetsk. Un’offensiva poderosa, accompagnata da continui e martellanti raid, condotti con droni russi e missili, che stanno piegando l’Ucraina al punto che ormai si fa sempre piĂą concreto il rischio di un collasso del fronte difensivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gli Usa bloccano le forniture, Ucraina vicina al collasso: Zelensky disperato chiede a Trump chiede di acquistare altre armi

In questa notizia si parla di: chiede - forniture - ucraina - bloccano

Israele attacca l’Iran: cosa sta succedendo. L’Europa schiava degli USA obbedisce in silenzio. P.S. “Scomode verità . Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” è il mio nuovo monologo teatrale. Ecco le prossime date: •? ?Mercoledì 25 giugno ROMA, ore Vai su Facebook

Gli Usa bloccano le forniture, Ucraina vicina al collasso; Guerra in Ucraina, ultime notizie. Usa sospendono invio armi essenziali per Kiev. Poi rassicurano: «Nostro impegno non è cambiato; Trump: “Più facile trattare con Putin che con Zelensky. L’Ue non sa come mettere fine al conflitto” - La Cnn: “Gli Usa hanno ridotto il sostegno a Kiev per le operazioni offensive ma non per quelle difensive”.

Gli Usa bloccano le forniture, Ucraina vicina al collasso: Zelensky disperato chiede a Trump chiede di acquistare altre armi - Gli Usa bloccano le forniture, Ucraina vicina al collasso: Zelensky disperato chiede a Trump chiede di acquistare altre armi ... Lo riporta lanotiziagiornale.it

Missili, cannoni e razzi, ecco le armi Usa bloccate per l’Ucraina: ma Kiev cambia tattica e chiede all’Ue di acquistarle (per aggirare il divieto) - Di fronte allo stallo degli aiuti militari americani, Kiev tenta una nuova strategia: ottenere il permesso di acquistare armamenti statunitensi tramite ... Da msn.com